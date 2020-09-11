بالفيديو.. دلافين تقدم عرضا مائيا على شواطئ البحر الأسود

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مجموعة من الدلافين نظمت "عرضا" قبالة ساحل البحر الأسود في إقليم كراسنودار.

وتظهر اللقطات، أربعة دلافين تتنتشر على طول الشاطئ بالقرب من الناس، الذين قاموا بتسجيل العرض المائي على هواتفهم الذكية.

وأشارت المستخدمة التي نشرت الفيديو في صفحتها على الانستغرام أنها شاهدت أثناء قضاء إجازتها "عرض" الدلافين بالقرب من الساحل في منطقة أنابا، عدة مرات.

من جانبهم، علق بعض المستخدمين على الفيديو بقولهم: "هذه فرحة كبيرة! الدلافين قريبة جدا! الأمر مثير ومخيف وفي نفس الوقت".

في وقت سابق من آب / شهر أغسطس، لاحظ السياح انتشار الدلافين بكثرة على طول الساحل في شبه جزيرة القرم.