مشهد مرعب... سقوط رياضي من على حبل توازن فوق بحر هائج... فيديو

سار رياضيون في إقليم بريمورسكي الروسي على حبل مشدود ممتد فوق خليج فالنتين، يوم الثلاثاء الماضي، خلال إعصار هايشنغ الشديد.

وبحسب تقارير إعلامية ، بلغت سرعة الرياح 32 مترا في الثانية.

ولم يتمكن أحد من عبور الحبل بالكامل، كما يظهر في الفيديو، حيث يسقطون ولكن لا يقعون في المياه بسبب ربطهم بأحزمة خاصة، في مشهد يثير الرعب.

لعبة التوازن هي عبارة عن حبل يربط بين منطقتين ويحاول بعض المغامرين المشي عليه دون أن يمسكوا بشيء.

وجاء إعصار هايشنغ من اليابان إلى إقليم بريمورسكي يوم الاثنين.

В Приморье снова объявлено штормовое предупреждение



13 и 14 сентября в южной половине края пройдут сильные дожди. Общее количество осадков может достигнуть 40 - 60% от месячной нормы. pic.twitter.com/EokCcwf4YT — Известия (@izvestia_ru) September 11, 2020

وغمرت المياه العديد من المنازل والطرق في منطقة بريموريه بسبب هطول الأمطار الغزيرة.