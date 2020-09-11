مشهد مرعب... سقوط رياضي من على حبل توازن فوق بحر هائج... فيديو

وبحسب تقارير إعلامية ، بلغت سرعة الرياح 32 مترا في الثانية.
ولم يتمكن أحد من عبور الحبل بالكامل، كما يظهر في الفيديو، حيث يسقطون ولكن لا يقعون في المياه بسبب ربطهم بأحزمة خاصة، في مشهد يثير الرعب.
لعبة التوازن هي عبارة عن حبل يربط بين منطقتين ويحاول بعض المغامرين المشي عليه دون أن يمسكوا بشيء.
وجاء إعصار هايشنغ من اليابان إلى إقليم بريمورسكي يوم الاثنين.
В Приморье снова объявлено штормовое предупреждение— Известия (@izvestia_ru) September 11, 2020
13 и 14 сентября в южной половине края пройдут сильные дожди. Общее количество осадков может достигнуть 40 - 60% от месячной нормы. pic.twitter.com/EokCcwf4YT
وغمرت المياه العديد من المنازل والطرق في منطقة بريموريه بسبب هطول الأمطار الغزيرة.
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