شاهد ماذا حصل للص وصديقته أثناء محاولتهما سرقة هاتف أحد المارة... فيديو

ويظهر الفيديو قيام الشاب بركن الدراجة النارية على طرف أحد الشوارع، وإبقاء صديقته عليها لتحرسها وتكون على أهبة الاستعداد للهرب.

وعندما قام الشاب بسرقة هاتف أحد المارة وهرع إلى دراجته النارية للفرار، تمت مهاجمتهما وضربهما بالعصي، مما أدى إلى فرار الفتاة.

ولم يتم ذكر مصير اللص، بعد أن تلقى عدة ضربات من الأشخاص الذين حاول سرقتهم.