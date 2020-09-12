سلحفاة تحيي تمساح والأخير يغير مساره...فيديو

وتُظهر اللقطات التي مدتها خمس ثوان المشهد، حيث يمر التمساح العائم بسلحفاة في بحيرة في مددنية فلوريدا الأمريكية، وتقوم الاخيرة بفحصه بعد بادرة التحية، وفجأة يغير التماح وجهته.

gator and turtle high five pic.twitter.com/CP8ElZkSZo — Gators Daily 🐊 (@GatorsDaily) September 4, 2020

وأثار الفيديو إعجاب مستخدمي الإنترنت الذين لم يترددوا في التعليق عليه:

"قد يكون هذا هو الفيديو المفضل لدي على الإنترنت".

this might be my favourite video on the internet — ♑︎ (@xlovest) September 5, 2020

وقالت مستخدمة أخرى "لن أكذب ، حبست أنفاسي".