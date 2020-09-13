تدريبات مدهشة لطلاب المدارس العسكرية في الصين... فيديو

يتلقى طلاب المدارس العسكرية العديد من التدريبات تزيد من كفائتهم البدنية والعقلية، ومن بينها تدريب الحبل الدائري.

ويهدف هذا التدريب إلى تعليم الطلاب أهمية العمل الجماعي ودوره في تحقيق النجاح لكل أعضاء الفريق.

شاهد كيف يتم تدريب الطلاب على العمل الجماعي بطريقة الحبل في المدارس الصينية! #الصين pic.twitter.com/BqFEsNIdAg — CGTN Arabic (@cgtnarabic) September 13, 2020

ويرصد مقطع فيديو نشرته شبكة تلفزيون الصين الدولية، لحظات مدهشة خلال التدريب العسكري لإحدى المدارس الصينية.

ويحمل التدريب اسم الحبل الديناميكي، ويتضمن وقوف جميع الطلاب خارج حبل يتم لفه على شكل دائرة كبيرة ويمسك به الطلاب بقوة حتى يتمكن أحدهم من المشي عليه وهو ما يتطلب قيام كل طالب بدوره على أكمل وجه.