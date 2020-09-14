شاب ينفذ حيلة ذكية لإنقاذ السيارات من حفرة في الطريق... فيديو

نفذ شاب حيلة ذكية لإنقاذ السيارات من السقوط في حفرة بأحد الطرق في الصين.

وعرضت قناة "CGTN Arabic" على يوتيوب، مقطع فيديو يظهر ذكاء الشاب في إنقاذ السيارات فور ملاحظته وجود الحفر في منتصف الطريق أثناء مروره راكبا دراجته البخارية.

ويظهر في الفيديو، الشاب وهو ينزل من على دراجته البخارية ليضعها أمام الحفرة حتى يتفاداها السائقون، ثم يذهب ليحضر دراجة هوائية ليضعها مكان درجات البخارية.

حضرت الشرطة لإزالة الدراجة الهوائية ولوضع أقماع حول الحفرة لتحذير السائقين من السقوط فيها.