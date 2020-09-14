كلب مرح يشارك في محاربة كورونا... فيديو

يتحمل أعضاء الأطقم الطبية ضغوطا نفسية كبيرة، خلال مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

ويسعى الخبراء النفسيون لتخفيف تلك الأعباء بشتى الطرق حتى يتمكن هؤلاء من مواصلة عملهم بالكفاءة المطلوبة في ظل استمرار الوباء الذي تجاوز عدد مصابيه 28 مليون شخص حول العالم، إضافة إلى أكثر من 924 ألف حالة وفاة.

ونشرت شبكة "بلومبرغ" الأمريكية مقطع فيديو، قالت إنه لكلب يدعى "روزي" يقوم بدور بطولي في محاربة كورونا.

“It’s amazing the effect that a dog has on a human being.”



Rosie is a rockstar whenever she stops by @sjog_healthcare. The therapy dog helps health workers combat stress brought about by the #Covid19 pandemic pic.twitter.com/GLjZDccCso — Bloomberg QuickTake (@QuickTake) September 14, 2020

ولفتت إلى أن الكلب "روزي" يساعد الأطقم الطبية في أستراليا في مقاومة الإجهاد النفسي، الذي يتعرضون له من خلال اللعب معهم ومحاولة إدخال البهجة في نفوسهم في ظل ما يواجهونه من مخاطر كبيرة تهدد حياة مرضاهم ويمكن أن تهددهم أيضا.

ويقول بعض أعضاء الأطقم الطبية في إحدى المستشفيات في أستراليا إن الكلب "روزي" أصبح جزءا من فريق العمل خلال مكافحة كورونا، مشيرين إلى أنه "يساهم في تخفيف التوتر ويمثل مصدرا للتسلية التي تساهم في تجديد نشاطنا من وقت إلى آخر".