بجعة تعلم فتاة الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة... فيديو

تداول المستخدمون بشكل واسع، مقطع فيديو طريف لبجعة وهي تضع الكمامة على وجه فتاة في إحدى الحدائق.

وحصل الفيديو الذي نشره المستخدم "فينوم" على أكثر من 27 مليون مشاهدة.

ويظهر في الفيديو كيف قامت البجعة بوضع الكمامة على وجه الفتاة باستخدام منقارها، وذلك بعد أن كانت الفتاة ترتديها على ذقنها.