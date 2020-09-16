لسبب غريب... إطلاق جيش من البط في حقول الأرز... فيديو

قام رجال الأعمال الذين يمتلكون مزارع البط الخاصة بهم في مقاطعة ناخون راتشاسيم، في تايلاند، بإطلاق أكثر من 10000 بطة في الحقول، وذلك بعد أن أبرموا اتفاقية مفيدة للطرفين مع المزارعين الذين يمتلكون حقول الأرز.

ويظهر الفيديو، الذي تم تصويره من طائرة دون طيار، جحافل البط الجائع المندفعة إلى إحدى حقول الأرز حيث توجد أعداد كبيرة من الحشرات.

وقال المزارعون إنه سيسمح للبط بالتجول بحرية في الحقول لمدة خمسة أشهر قبل نقلها بعيدًا لوضع بيضها.

ووفقًا لمربي الطيور، فإن الاتفاقية مفيدة لمزارعي الأرز الذين يمكنهم تقليل تكاليفهم ويمكنهم التخلص من الآفات دون استخدام المواد الكيميائية الضارة، وكذلك لمربي الدواجن الذين يوفرون المال المنفق على علف البط.