سيلفي تكشف هوية لص سرق هاتفا... فيديو

وبعد مرور بعض من الوقت، وجد الطالب هاتفه ملقى في الوحل بالقرب من منزله.
وبعد الاطلاع على الصور، تمكن الشاب من معرفة السارق، حيث قام القرد بعد سرقته للهاتف بتصوير نفسه عشرات المرات، وبعد أن فقد الاهتمام بالهاتف تخلص منه.
فقد، زاكريدز رودزي، وهو طالب ماليزي، هاتفه في نهاية أغسطس، حيث كان على المنضدة بجانبه داخل المنزل.
وبعد مرور بعض من الوقت، وجد الطالب هاتفه ملقى في الوحل بالقرب من منزله.
وبعد الاطلاع على الصور، تمكن الشاب من معرفة السارق، حيث قام القرد بعد سرقته للهاتف بتصوير نفسه عشرات المرات، وبعد أن فقد الاهتمام بالهاتف تخلص منه.
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