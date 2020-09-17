روبوت ينزع الألغام في ليبيا... فيديو

ويظهر في الفيديو أحد عناصر جهاز المباحث الجنائية في ليبيا يتحكم عن بعد في روبوت يسير على 6 عجلات لإزالة الألغام دون وقوع خسائر بشرية خلال تلك العملية.

وتحدث الضابط عن عثورهم على متفجرات عنقودية، واصفا إياها بشديدة الخطورة لذا يجب التعامل معها وتفجيرها في مكانها أو عن طريق سحبها بواسطة الروبوت وتفجيرها في أماكن آمنة.