رصد تمساح ضخم يسبح في مياه الفيضانات الأمريكية... فيديو

رصدت مواطنة في ولاية ألاباما الأمريكية، يوم أمس الأربعاء، تمساحا ضخما يسبح في مياه الفيضانات، من نافذة منزلها.

وقالت المرأة في الفيديو: "يا إلهي هذا (التمساح) خارج نافذتي... إنه تمساح وطوله من 10 إلى 12 قدما (3-4 أمتار تقريبا)".

وأشار الصحفي الذي نشر مقطع الفيديو على تويتر: "هذا سبب آخر للبقاء داخل المنزل حتى زوال الفيضانات... فالخطر يأتي ليس فقط من خطوط الكهرباء المقطوعة بل من الحياة البرية التي ابتعدت عن مكان عيشها".

وبالإضافة إلى التمساح تم التقاط ثعبان البحر بالقرب من طريق سريع في أورانج بيتش.

Eel swimming on the side of the road on Hwy 161 @WVTM13 pic.twitter.com/4IemUm1XqG — Brittany Decker (@BrittanyWVTM13) September 16, 2020

وغمرت مياه الفيضانات مناطق عدة في ولايتي فلوريدا وألاباما وتسببت في وفاة شخص وهجرت المئات.