شاحنة قمامة تقذف امرأة من مقعدها بشكل مفاجئ... فيديو

رصدت كاميرات المراقبة شاحنة قمامة تجمع النفايات في شمال نيويورك، وهي تخرب مقعدا عن طريق الخطأ في طريقها، ملحقة الضرر بامرأة كانت جالسة عليه.

وكانت المرأة تحتسي مشروبا عندما وقفت شاحنة أمام المقعد التي كانت تجلس عليه ومن ثم قامت الشاحنة بمحاولة فاشلة للاستيلاء على سلة نفايات، حيث أمسكت بالمقعد بشكل مفاجئ وطرحت المرأة أرضا.

وقام أحد الشهود بتنبيه السائق وساعد كلاهما المرأة على الوقوف مجددا. وقالت المتضررة، إنها أصيبت بجروح ورضوض إثر الحادث، بحسب ما نقلته صحيفة "whec" المحلية.

ولفت مقطع الفيديو انتباه المسؤولين في المدينة بعد شهرين من الحادث تقريبا، حيث قالت كارين سانت أوبين، من قسم الخدمات البيئية في المدينة، "نحن نحاول إيجاد المرأة للتأكد من أنها بخير.

وأشار المسؤولون إلى إن السائق تقاعد بعد وقوع الحادث بقليل، ولم تجرى أي اتصالات به على الإطلاق. وأضافت سانت أوبين، إن دائرة قانون المدينة تحقق بالحادث الآن.