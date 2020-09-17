طبيب يبتكر طريقة لإعطاء حقنة للأطفال دون بكاء... فيديو

ابتكر طبيب أطفال في نيويورك، طريقة طريفة لتسلية الأطفال عند إعطائهم حقنة ومنعهم من البكاء.

ويظهر في مقطع الفيديو طفل اسمه نوح، البالغ خمسة أشهر من العمر، وهو يضحك أثناء تقديم الطبيب أغنية له، بحسب ما نقله موقع "تي آند تي" المحلي.

وضغط الطبيب بلطف على جسد الطفل خلال أغنيته ثم أعطاه حقنة فجأة دون أن يلاحظ الصغير شيئا على الإطلاق.