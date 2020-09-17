حمار شجاع يلقن ضبعا درسا لن ينساه... فيديو

انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يرصد معركة فريدة من نوعها بين حمار وضبع مفترس في محمية طبيعية مغلقة في فيتنام.

ويظهر الفيديو، في بداية الأمر، اقتراب ضبع من منطقة الحمار، ويبدو أنه أراد افتراسه.

ولكن بعد مرور فترة وجيزة بدأ الحمار بالهجوم وأمسك الضبع من عنقه وأخذ بسحبه إلى الأعلى ومن ثم طرحه إلى الأسفل.

ويبدو أن الضبع انهارت قواه بالكامل واستسلم لمصيره، ولم يحدد صاحب الفيديو النهاية، وماذا حصل للضبع بعد هجوم الحمار، الذي حصل على لقب "الشجاع" من قبل رواد وسائل التواصل.