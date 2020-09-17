بطة محظوظة... وحظ أوفر لتمساحين... فيديو

ويظهر الفيديو البطة وهي بالقرب من أحد الشواطئ، حيث يوجد أعداد غفيرة من التماسيح المفترسة، وأثناء مرورها من أمام هذه التماسيح حاول تمساحان افتراسها ولكنهما فشلا في ذلك، واستطاعت الهرب منهما.

وحصد الفيديو آلاف المشاهدات والتعليقات، حيث اعتبر البعض أن البطة محظوظة لدرجة كبيرة، بينما تمنى البعض للتماسيح حظا أوفرا في المرات القادمة.