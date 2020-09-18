خزانة تقع على توأم أثناء لعبهما في المنزل... فيديو

انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يرصد لعب 3 أطفال في غرفتهم الخاصة، حيث وقعت إحدى الخزائن على اثنين منهم كانا قد حاولا تسلقها.

وقامت الأم البالغة من العمر 38 سنة بنشر فيديو مغامرات أطفالها الثلاثة عبر الانترنت، الذين نجوا من الحادثة وحصلوا على بعض الكدمات والجروح الطفيفة.

وعلقت الأم على الفيديو قائلة "كان يمكن لنهاية هذا الحادث الذي حصل في منزلي أن تكون وخيمة وقاتلة، لذلم أشعر أنني مضطرة أن أشاركه مع الآخرين كي يتلافوا ما غفلت عيني عليه"، يذكر ان الأخوة الثلاثة هم توأم ولدوا لأمهم في يوم واحد.