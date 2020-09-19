أب يحول منزله إلى بار للترفيه عن ابنه الصغير... فيديو

قام بار تندر بتحويل مطبخه إلى بار للترفيه عن ابنه الصغير أثناء الحجر الصحي في دبي.

ويظهر الفيديو كيف يقف الأب، ساني باكسي، 36 عامًا، خلف البار (المطبخ) في منزله في دبي، بينما يجلس ابنه ساشا، البالغ من العمر عامين تقريبًا، على الجانب الآخر.

وقام باكسي بتحضير مشروب ابنه الصباحي المؤلف من حليب السيميلاك والماء المغلي مسبقا، كما يفعل ذلك خلال عمله في البار.