الزرافة الأم تحمي صغيرها بشجاعة ضد قطيع من الفهود... فيديو

أثبتت لقطات لزرافة تحمي صغيرها ضد قطيغ من الفهود في الهند، أن شجاعة الأم لا حدود لها.

ونشر موظف في خدمة الغابات مقطع الفيديو على تويتر، يظهر كيف تهاجم الأم قطيعا من الفهود تسلل إلى مكان راحتهم.

وركضت الزرافة نحو الفهود وطردتهم ثم غادرت مع صغيرها.

وكتب صاحب المنشور على تويتر: "أتعجب من أين تأتي الأم بهذه الشجاعة، وهنا تراها تحمي صغيرها بنجاح من الفهود".