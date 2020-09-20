حوت قاتل يخرج إلى اليابسة ويفترس صغير فقمة... فيديو

تداول عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة خروج حوت قاتل إلى اليابسة وافتراسه صغير فقمة على ساحل بونتا نورتي في الأرجنتين.

ويظهر الفيديو مجموعة من الفقمات بالقرب من الشاطئ، وفجأة ظهر حوت ضخمة من عائلة الحيتان القاتلة، وقام بافتراس أصغرها.

ووفقا لصاحب الفيديو، فالحوت القاتل كان يعلم صغيره مهارات الصيد، حيث قام بعدة هجمات على الفقمات المتواجدة على الشاطئ.