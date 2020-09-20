انفجار بالونات غازية أثناء الاحتفال بعيد ميلاد رئيس الوزراء الهندي... فيديو

احتفل أنصار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بعيد ميلاده في 19 سبتمبر / أيلول، حيث نظموا تجمعات وقاموا باحتفالات في جميع أنحاء البلاد.

وانتهت إحدى المواكب الاحتفالية، التي نُظمت في منطقة تشيناي (ولاية تاميل نادو)، بانفجار بالونات الغاز، مما أدى إلى إصابة 12 شخصا بحروق، كانوا في مركز الانفجار.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، كان منظمو الحدث على وشك إطلاق مجموعة من البالونات المليئة بالهيدروجين في السماء عندما تسببت شرارات من الألعاب النارية في انفجارها.