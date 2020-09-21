شابة تخلع باب سيارتها أثناء محاولتها الهرب من حادث وقعت به... فيديو

وثقت كاميرا مثبتة في إحدى السيارات حادثا غريبا في موقف سيارات في هونغ كونغ، حيث كانت بطلة الفيديو شابة قليلة الخبرة.

ويظهر الفيديو محاولة الشابة الخروج من الموقف، ولكنها اصطدمت بالسيارة التي كانت بجانبها، وعندما حاولت الرجوع قررت الخروج من السيارة، عندها اصطدم الباب بالعامود، الأمر الذي أدى إلى خلعه تماما.

وبين الفيدو أن السيارة باهظة الثمن تعرضت لأضرار كبيرة، بالإضافة إلى السيارة الأخرى فتحتاج إلى تصليحات من الجانب الأمامي.

ووفقا لوسائل الإعلام، لم يصب أحد نتيجة الحادث.