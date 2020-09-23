بالفيديو...معركة شرسة بين فيلين تنتهي بموت أحدهما

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر معركة شرسة بين اثنين من الفيلة في متنزه كروجر الوطني في جنوب أفريقيا.

وتُظهر اللقطات كيف يهاجم فيل شاب، فيلا مسنا يُدعى مافوسو. ثم تبدأ المعركة من أجل البقاء، حيث يضرب الفيلان بعضها بعضا بأنيابهما، ويتدافعان إلى أن يطيح الفيل الشاب بالفيل العجوز أرضا.

ووفقا لإدارة كروجر، تم نقل الفيل الميت إلى مكان تجمع الأسود ليصبح طعاما لهم.

يذكر أن حديقة كروجر الوطنية تقع في شمال شرق جنوب أفريقيا، ويعيش على أراضيها نحو 1.5 ألف أسد و12 ألف فيل و2.5 ألف جاموس ونحو ألف نمر وخمسة آلاف وحيد القرن.