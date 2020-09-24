رد فعل مؤثر لطفل يسمع صوت والدته لأول مرة... فيديو

عرضت شبكة "سي إن إن" مقطع فيديو مؤثر يظهر رد فعل لطفل، يعاني مشاكل سمعية، عندما سمع والدته لأول مرة بعد تركيب سماعات له.

وقالت الشبكة إن طفلا يدعى مايسون حصل على سماعات الأذن في سن الـ18 شهرا، لذا كانت لحظة مؤثرة، عندما سمع والدته بوضوح لأول مرة.

وأعربت والدة الطفل، لورين ويب، عن سعادتها الغامرة بنجاح طفلها في سماعها لأول مرة منذ ولادته، مشيرة إلى أنها بكت من شدة الفرحة عندما لاحظت أن وجه الطفل أضاء عند سماعها.