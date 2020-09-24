سائق سيارة أجرة يساعد أحد المتظاهرين على الهروب من قوات الأمن في بيلاروسيا... فيديو

تستمر الاحتجاجات في بيلاروسيا حتى بعد إعادة تنصيب ألكسندر لوكاشينكو رئيسا للبلاد.

ويظهر مقطع الفيديو شابا وهو يهرب من قوات الأمن في العاصمة مينسك ثم يركب في سيارة أجرة يراها أمامه.

وحاولت قوات الأمن إخراج المتظاهر من السيارة لكن دون جدوى، فقام السائق بقيادة السيارة على الرصيف للفرار منهم.

وعلّق أحد المستخدمين على الفيديو: سائق الأجرة إن كنت تقرأ هذا التعليق فأنا جاهز لتقديم التعويض اللازم عن الخسائر المادية التي واجهتها، كما وجّه كلامه إلى كل الذين تعرضوا لإصابات في هذه الأيام على يد قوات الأمن ووعدهم بتعويضهم أيضا.

واعتقلت الشرطة البيلاروسية 364 محتجا، يوم أمس الأربعاء.

كما أدى رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، يوم أمس الأربعاء، اليمين الدستورية في قصر الاستقلال في العاصمة مينسك بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة.