عارضات الأزياء يعرضن كمامات خاصة خلال أسبوع الموضة في لندن... فيديو

ويظهر الفيديو عارضات الأزياء وهن يرتديت الكمامات المصممة خصيصا لأزيائهن.
وقدم المصمم بورا أكسو بعض الإلهام عندما أرسل عارضات الأزياء إلى المدرج بكمامات شفافة من الأورجانزا وأغطية وجه بلاستيكية شفافة مع أحمر شفاه فوشيا لامع تحتها.
انتهى أسبوع الموضة في لندن لربيع 2021، الذي افتتح يوم 18 سبتمبر/أيلول.
ويظهر الفيديو عارضات الأزياء وهن يرتديت الكمامات المصممة خصيصا لأزيائهن.
وقدم المصمم بورا أكسو بعض الإلهام عندما أرسل عارضات الأزياء إلى المدرج بكمامات شفافة من الأورجانزا وأغطية وجه بلاستيكية شفافة مع أحمر شفاه فوشيا لامع تحتها.
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