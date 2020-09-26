سبايدرمان الرضيع... فيديو يثير إعجاب الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي

انتشر عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي فيديو لطفل رضيع يتسلق على قطع بلاستيكية مثبتة على جدار.

ويظهر في أحد مقاطع الفيديو المنشورة عبر الموقع المذكور، معاناة الطفل وإصراره في نفس الوقت على الوصول إلى السقف.

my friend built his kid a climbing wall to get him to stop climbing furniture and it only made the tot more powerful pic.twitter.com/mqZMKcKTdQ — Rafi Letzter (@rafi_dot_net) September 21, 2020

جاء ذلك قبل أن يقع الطفل من الأعلى في مشهد ظريف.