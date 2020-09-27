سيل من النبيذ بعد انفجار خزان يحتوي على 50 ألف ليتر... فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لانفجار خزان يحتوي على 50 ألف ليتر من النبيذ الأحمر، ليشكل سيلا من النبيذ الذي غطى المناطق المجاورة.

ويظهر المقطع المصور انفجار الخزان الموجود بأحد مصانع النبيذ في إسبانيا في الوقت الذي وقف فيه العاملون غير قادرين على فعل اي شيء لإيقاف السيل.

يذكر أن الانفجار وقع في مصنع النبيذ Bodegas Vitivinos، في فيلاماليا.