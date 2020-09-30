خدمة إسعاف جديدة في بريطانيا باستخدام "بدلة نفاثة"... فيديو

طورت خدمة الإسعاف الجوي الكبرى الشمالية في بريطانيا طريقة جديدة للوصول إلى زوار محمية ليك ديستريكت الوطنية في حال واجهتهم مشاكل.

حيث قامت وحدة الإسعاف بالتعاون مع مصنعي البدلات النفاثة Gravity Industries، باستخدام هذه البدلات لمعرفة مدى إمكانية الاستفادة منها في الوصول للمرضى.

وقام أشخاص من وحدة الإسعاف باستخدامها للوصول إلى أشخاص كانوا قد طلبوا المساعدة في أماكن صعب الوصول إليها.