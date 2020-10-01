جسم طائر غريب يضيء سماء مدينة برازيلية ليلا...فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لانفجار خزان يحتوي على 50 ألف ليتر من النبيذ الأحمر، ليشكل سيلا من النبيذ الذي غطى المناطق المجاورة.