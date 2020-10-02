تمساح يفترس كلبا أراد شرب الماء من بحيرة... فيديو

تداول عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة افتراس تمساح لكلب أراد شرب الماء من البحيرة بالقرب من منزل مالكه في مقاطعة ليك الأمريكية.

وفي التفاصيل، عاد صاحب الكلب، ديل باربيري، إلى منزله في مقاطعة ليك، حيث لم يجد كلبه البالغ من العمر 6 شهور.

وبعد أن اطلع باربيري على لقطات من كاميرات المراقبة، أدرك أن تمساحا قام باقتراس كلبه أثناء اقترابه من البحيرة القريبة من المنزل.

وقم باربيري باستدعاء مسؤولي فلوريدا للأسماك والحياة البرية إلى مكان الحادثة، حيث عثروا على بقايا الكلب في الجانب الآخر من البحيرة.

ووفقا للتقارير الإعلامية، توجه صياد محترف إلى مكان الحادثة للبحث عن التمساح الضخم والتخلص منه.