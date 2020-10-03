شاهد ماذا حصل لسائق سعودي أثناء تصويره سيلفي على طريق سريع... فيديو

تداول عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة وقوع سائق سعودي في حادث مروري، بعد أن انشغل عن الطريق بتصوير نفسه.

ووثقت كاميرات المراقبة الخارجية المثبتة على الطريق السريع في المملكة العربية السعودية لحظة اصطدام سيارة بحاوية قمامة.

وفي وقت لاحق، ظهر فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي، تم توثيقه من داخل السيارة، يظهر السائق والراكب الآخر أثناء التقاط سيلفي، الأمر الذي أدى إلى اصطدام السيارة بحاوية قمامة كانت على طرف الطريق السريع.