دب كسول يحمي فريسته من الذئب بطريقة طريفة... فيديو

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لدب كسول يحاول إبعاد ذئب من الفريسة، التي اصطادها بطريقة مثيرة.

ويظهر مقطع فيديو، التقطه زائر في حديقة يلوستون الوطنية في الولايات المتحدة الأمريكية ، كيف لا يريد دب رمادي مشاركة فريسته مع ذئب ويطرده بعيدا بطريقة مضحكة.

في الصور، يمكنك أن ترى كيف يرتاح المفترس العملاق على ضفة النهر بالقرب من بقايا فريسته، التي اصطادها منذ عدة أيام وغطاها تحت الأرض لإخفاء رائحة التحلل.

فجأة، يقترب منه ذئب ببطء في محاولة لأخذ بعض طعامه، بينما ينظر إليه الدب بفضول وكسل. ومع ذلك، فبمجرد أن يقترب الذئب للحصول على قطعة من اللحم، يقف الدب بكسل، الأمر الذي يجعل الذئب الجائع يفر من مكان الحادث.

ويقول مصور الفيديو "بينما كنت أشاهد، تكررت هذه الحلقة أربع مرات".