جيش من قناديل البحر يغزو سواحل بحر آزوف (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه جيش من قناديل البحر الصغيرة تغزو شواطئ بحر آزوف.

ويظهر في الفيديو نفوق عشرات القناديل التي انتشرت على شاطئ بحر آزوف الأمر الذي أثار قلق السياح الروس.

وانهالت التعليقات على الفيديو وكتب المستخدمون: "العالم يموت ببطء"، "سنموت جميعًا"، "لقد تسببوا في أضرار جسيمة لبحر آزوف هذا العام، ولن يكون للأسماك ما تأكله!".