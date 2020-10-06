معركة حامية الوطيس بين فهد وكلاب برية وضباع على جثة ظبي... فيديو

تداول عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد معركة حامية الوطيس بين فهد وكلاب برية وضباع على جثة ظبي في محمية كروجر الوطنية في جنوب إفريقيا.

ويظهر الفيديو قيام فهد بافتراس ظبي ومحاولته الصعود به إلى الشجرة، ولكن تدخلت مجموعة كلاب برية وسلبت الفريسة من الفهد، وبعد فترة ظهرت مجموعة من الضباع والتي قامت بدورها بسلب الظبي من الكلاب البرية.

ونتيجة لذلك، اضطر الفهد للصعود إلى الشجرة والتخلي عن الظبي، بينما فرت الكلاب البرية وحظيت الضباع بالوليمة.