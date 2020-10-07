فرس نهر يجر طفلا في بحيرة فكتوريا... فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لهجوم فرس نهر على طفل في بحيرة فيكتوريا في كينيا، ليقوم بجره إلى المياه العكرة.

وفشل حشد من الناس قد تواجدوا على طرف البحيرة من إنقاذ الطفل الذي كان يلعب بجوار البحيرة ليقوم الفرس بجره بعيدا عن الشاطئ.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن فرس النهر أطلق سراح الطفل في نهاية الأمر، لكنه مات متأثرا بجراحه.

في المقطع الذي جرى تصويره في 16 سبتمبر/ أيلول، يُمكن مشاهدة السكان وهم يتدافعون إلى حافة المياه، وصرخت الحشود في الخلفية بينما يجر فرس النهر الطفل إلى المياه بعيدا.