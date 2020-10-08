"على طريقة أفلام الخيال العلمي"... مركز تجاري يعرض هبوط مركبة فضائية بتقنية 3D... فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا تم تصويره من الشارع المجاور لأحد المراكز التجارية في مدينة تشيندو الصينية والذي عرض فيديو قصير بطريقة 3D، على جدرانه.

المقطع المصور الذي أثار رواد مواقع التواصل يظهر مقطعا مصورا قصيرا لمركبة فضاء تخرج من جدار المبنى بطريقة أقرب ما تكون للواقعية.

والمثير في الأمر هو أنه يمكن رؤية هذه المركبة دون استخدام النظارات الخاصة بهذه التقنية.