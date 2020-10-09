يشبه سفينة عملاقة... جولة داخل مقر شركة "أبل" الرهيب... فيديو

عرضت قناة "متع عقلك" على موقع يوتيوب جولة داخلية ووصفا تفصيليا عن مبنى مقر شركة أبل العالمية.

وقالت القناة، إن المقر الجديد للشركة يقع فى كاليفورنيا على مساحة فدانين، وإنه يشبه فى طرازه الهندسي السفينة العملاقة.

ويطلق عليه اسم apple park، وتم الإعلان عن قيام شركة أبل ببناء هذا المقر لأول مرة من قبل ستيف جوبز فى عام 2006 واستغرق الأمر 8 سنوات حتى يتم الانتهاء من الرسم والتخطيط واستخلاص التصاريح اللازمة لهذا المشروع العملاق.

وفى عام 2014، بدأ البناء على قدم وساق وفي عام 2017 بدأ تحرك الموظفين وانتقالهم الى هذا المقر الجديد.