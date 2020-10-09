حريق ضخم يلتهم ناطحة سحاب في كوريا الجنوبية... فيديو

وذكرت وكالة الأنباء "BNONews"، أن الحريق أجبر المئات على الإجلاء، موضحة أن الحريق بدأ في الطابق الثاني عشر من المبنى.

WATCH: Fire erupts at high-rise apartment building in Ulsan, South Korea; at least 49 injured - Yonhap pic.twitter.com/V6kvRBBJ8X — BNO News (@BNONews) October 8, 2020

​وحينما اندلع الحريق الهائل، هرع رجال الإطفاء لمحاولة السيطرة على النيران التي اشتعلت في المبنى المكون من 136 منزلاً، فيما أظهرت لقطات فيديو ألسنة اللهب تصل إلى أعلى المبنى، بينما تتساقط ألواح كبيرة من الخرسانة إلى الشارع ويتصاعد الدخان في الهواء.