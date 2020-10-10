باكستاني دون ذراعين يحترف البلياردو.. فيديو

عرضت شبكة "يورونيوز" مقطع فيديو يظهر شابا باكستانيا يعاني إعاقة جسدية، إذ أن ليس له ذراعين ورغم ذلك فإنه يمارس لعبة البلياردو باحتراف.

ومن المعروف أن استخدام الذراعين لا غني عنه للاعبي البلياردو، إلا أن الشاب الذي ظهر في الفيديو استخد فمه ورأسه لتوجيه كرات البلياردو بدلا من العصا المستخدمة في اللعبة.

وقالت "يورونيوز" إن مهارة الرجل في ممارسة البلياردو رغم إعاقته، حظيت بإعجاب السكان، ومنحته شهرة واسعة.