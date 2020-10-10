شاهد كيف انتقم كلب من صاحبه الذي لم يصحبه معه في نزهة... فيديو

تداول عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد عملية انتقام كلب من صاحبه الذي لم يصحبه معه في نزهة.

ويظهر الفيديو كلبا من نوع "هاسكي" وهو يقوم بتمزيق الأريكة في المنزل من كل ناحية، وبعد انتهائه منها، انتقل إلى الأشياء الأصغر.

ووفقا للفيديو، فقد كان داخل المنزل كلبان، أحدهما لم يشارك في الجريمة، والآخر كان على ما يبدو منزعجا جدا، وحاقدا على صاحبه.