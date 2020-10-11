قطة شجاعة تنقذ طفلا من هجوم كلب مسعور... فيديو

وثقت كاميرات المراقبة الخارجية هجوم كلب مسعور على طفل صغير في قرية في البرازيل، حيث تدخلت قطة في المعركة لتقلب الموازين.

ويظهر الفيديو هجوم الكلب المسعور، في بادئ الأمر، على القطة التي احتمت أسفل السيارة، ومن ثم توجه إلى الطفل ليسقطه أرضا، بعدها تدخلت القطة لتنقذ الطفل.

ويمكن مشاهدة امرأة، يبدو أنها أم الطفل، تهرع إليه بعد أن هرب الكلب من هجمة القط الشجاع.