نعامة "تشارك" في سباق للدراجات في جنوب أفريقيا...فيديو

قام أحد المشاركين في المسابقة بتصوير الطائر. وتمكنت النعامة من تجاوز كل منافسيها، ولكن للأسف لم تلحق بالمتسابق المتقدم. في مرحلة ما، رضيت النعامة بالمركز الثاني وغادرت.
انضمت نعامة إلى سباق للدراجات في كيب بوينت- وكادت أن تفوز
قام أحد المشاركين في المسابقة بتصوير الطائر. وتمكنت النعامة من تجاوز كل منافسيها، ولكن للأسف لم تلحق بالمتسابق المتقدم. في مرحلة ما، رضيت النعامة بالمركز الثاني وغادرت.
نجا صاحب محل لبيع الهواتف الجوالة في مدينة تبوك السعودية من انفجار بطارية هاتف أثناء فحصها.
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