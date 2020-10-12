نعامة "تشارك" في سباق للدراجات في جنوب أفريقيا...فيديو

انضمت نعامة إلى سباق للدراجات في كيب بوينت- وكادت أن تفوز

قام أحد المشاركين في المسابقة بتصوير الطائر. وتمكنت النعامة من تجاوز كل منافسيها، ولكن للأسف لم تلحق بالمتسابق المتقدم. في مرحلة ما، رضيت النعامة بالمركز الثاني وغادرت.