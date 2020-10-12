حصان يسقط داخل بالوعة صرف صحي في مدينة مصرية... فيديو

وسلط الإعلامي وائل الإبراشي الضوء على مشكلة وجود بعض البالوعات المكشوفة في الشوارع المصرية، وذلك في سياق حديثه عن حادثة سقوط حصان داخل بالوعة في أحد شوارع مدينة طنطا شمالي مصر.

ويظهر في الفيديو حصان عالق داخل بالوعة صرف صحي حيث تجمهر الأهالي حولها، كما أحضروا رافعة لربط الحصان وسحبه إلى خارج البالوعة لإنقاذ حياته.