فقمة عملاقة تتجول في شارع مدينة تشيلية...فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لفقمة تسببت بإيقاف السير في مدينة تشيلية بعدما عبرت الطريق في منتصف الليل، وسط ذهول سكان الحي.

وشقت الفقمة الضخمة طريقها عبر شارع في بويرتو سيسنيس، وهي مدينة وميناء بحري في مقاطعة آيسن في تشيلي خلال منتصف الليل، تاركة السكان المحليين في حالة من الذهول، وأدى هذا الموقف إلى توقف حركة المرور في المنطقة، حيث قامت الشرطة بتوجيه مسار الفقمة إلى المحيط دون أن يصاب بأذى.

وتساعد السكان المحليون والشرطة في إعادتها إلى البحر، وهم يلقون الماء فوقها لإبقائها رطبا. واستغرق الأمر عدة ساعات و50 شخصا لإعادة الحيوان إلى الماء.