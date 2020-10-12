دب يلهو مع "درون" محاولا الإمساك بها...فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لدب وهو يلهو مع طائرة درون.

المقطع المصور يظهر الدب "توم"، بحسب ما تم ذكر اسمه، وهو يلهو مع طائرة درون محاولا الإمساك بها.

ويظهر المقطع رغبة الدب الشديدة في الإمساك بالدرون وهو واقف على قدميه.