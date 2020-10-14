أمريكي يدخل "غينيس" بتقطيع 40 تفاحة على طريقة "النينجا"... فيديو

نجح مواطن أمريكي في دخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بتقطيع 40 تفاحة على طريقة "النينجا".

حطم ديفيد راش من ولاية أيداهو، الرقم المسجل باسمه في موسوعة "غينيس" بعدما قطع 40 تفاحة في دقيقة واحدة، وهو يقذف 3 سكاكين في الهواء.

وصرح راش بأن "الأمر استغرق عاما ونصف العام من التدريب الشاق، وعدة أسابيع من الاستعداد الجاد للوصول إلى هذا المستوى".

جدير بالذكر أن الرقم القياسي السابق مسجل باسم راش قبل عامين، بتقطيع 36 تفاحة في دقيقة.