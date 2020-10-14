طرد قط من قطار ركبه دون تذكرة... فيديو

تداول عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة قيام موظف القطار بإخراج قط كان قد تسلل خلسة إلى داخله.

ويظهر الفيديو توقف القطار في إحدى المحطات في منغوليا، وبعدها دخول مسؤول الأمن وإخراج القط الذي كان بالداخل.

وعلق بعض النشطاء على الحادثة مازحين، بأن القط لم يكن يملك تذكرة لذلك تم طرده من القطار، ولم يتم تغريمه بمبلغ مالي.

ولم يتم ذكر مصير القط الذي من المفترض أنه قطع مشوارا طويلا من مكان إقامته.