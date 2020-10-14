ضفدع يصدر صوت كلب يخدع 16 رجل إنقاذ... فيديو

تسببت أصوات النباح القادمة من المجاري في بلدة نورت برايتون الأسترالية الصغيرة في استدعاء فريق إنقاذ كامل.

وتم تكليف فريق إنقاذ مؤلف من 16 رجلا لتنفيذ عملية إنقاذ واسعة النطاق وسط مخاوف من وقوع كلب في مأزق كبير داخل مجاري الصرف الصحي.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، بعد فتح العديد من مجاري الصرف الصحي، لم يعثر رجال الإنقاذ على الكلب، ولكنهم تأكدوا أن الضفادع كانت وراء ما حدث.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الضفادع، أثناء موسم التكاثر، تصدر أصوات مشابهة إلى درجة كبيرة لنباح الكلاب.