معركة حامية بين ببغاء وسحلية أرادت افتراس صغاره... فيديو

تداول عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد معركة حامية بين ببغاء وسحلية أرادت افتراس صغاره في خليج تين كاي الأسترالي.

ويظهر الفيديو قيام السحلية بتسلق شجرة، كان الببغاء قد بنى عشه عليها. وحاول الأخير جاهدا ردع السحلية، التي حاولت افتراس الصغار عدة مرات.

وكان الببغاء يستعين بصوته العالي ومنقاره الذي أمسك به ذنب السحلية عدة مرات.

وانتهت المعركة بفوز الببغاء، الذي استطاع طرد السحلية الجائعة.